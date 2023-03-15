Управление образования проводит в школах мониторинги

Управление образования города Баку проводит в общеобразовательных школах мониторинги в целях повышения эффективности психологической службы.

Управление образования города Баку проводит в общеобразовательных школах мониторинги в целях повышения эффективности психологической службы.

Как сообщили Report в Управлении, основной целью мониторингов является оказание поддержки в повышении компетентности психологов, проведение групповых занятий с детьми, нуждающимися в особой заботе и пр.

В ходе мониторингов психологам даются рекомендации по оказанию необходимой психологической поддержки обучающимся в образовательных учреждениях.

Мониторинги планируется проводить систематически.