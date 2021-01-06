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Ученые предрекли сокращение Каспия в размерах

Ученые предрекли сокращение Каспия в размерах Каспийское море находится под угрозой серьезного обмеления. Причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема, который и так постоянно медленно теряет в объеме, является глобальное потепление. Такое мнение высказали ученые из Германии и Нидерланд
Наука и образование
6 января 2021 г. 07:23
Ученые предрекли сокращение Каспия в размерах

Каспийское море находится под угрозой серьезного обмеления. Причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема, который и так постоянно медленно теряет в объеме, является глобальное потепление. Такое мнение высказали ученые из Германии и Нидерландов.

Как передает Report, соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Специалисты выстроили модель, в соответствии с которой повышение температуры на территории Каспийского моря в XXI веке может привести к усиленному испарению воды и сокращению площади водоема на 23%. Подобные изменения приведут к катастрофическим для природы и биоразнообразия последствиям. Кроме того, обмеление моря затронет экономическую сферу, в частности, в связи с вероятными проблемами с судоходством.

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