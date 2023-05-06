О нас

Студентка из Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде

Студентка из Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде Азербайджанская студентка Дениз Саттарлы, некоторое время назад поступившая в Массачусетский технологический институт, завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде в Казахстане.
Наука и образование
6 мая 2023 г. 23:49
Студентка из Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде

Азербайджанская студентка Дениз Саттарлы, некоторое время назад поступившая в Массачусетский технологический институт, завоевала бронзовую медаль на Международной Менделеевской Олимпиаде в Казахстане.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Наша школьница Дениз Саттарлы, которая некоторое время назад поступила на бакалавриат Массачусетского технологического института по специальности "химия", завоевала бронзовую медаль Международной Менделеевской Олимпиады в Казахстане. Поздравляю и желаю успехов", - написал министр.

Напомним, что ранее посольство США поздравило азербайджанских студенток Дениз Саттарлы и Фидан Гараеву, поступивших в Массачусетский технологический институт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı tələbə Beynəlxalq Mendeleyev Olimpiadasında bürünc medal qazanıb

Другие новости из категории

Началось первое лунное затмение в этом году
Началось первое лунное затмение в этом году
5 мая 2023 г. 20:32
В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов
В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов
5 мая 2023 г. 17:42
Приостановлен процесс перевода учащихся IV класса
Приостановлен процесс перевода учащихся IV класса
5 мая 2023 г. 17:00
Председатель ГЭЦ: В будущем выпускные экзамены можно проводить в два этапа
Председатель ГЭЦ: В будущем выпускные экзамены можно проводить в два этапа
5 мая 2023 г. 14:02
Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране
Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране
5 мая 2023 г. 14:00
Директор: Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности
Директор: Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности
5 мая 2023 г. 13:44
В городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест
ФотоВ городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест
4 мая 2023 г. 18:32
Министр: Воспитатели-педагоги без специализированного диплома не будут уволены
Министр: Воспитатели-педагоги без специализированного диплома не будут уволены
4 мая 2023 г. 17:41
Обнародованы результаты отбора вакансий по смене места работы учителей
Обнародованы результаты отбора вакансий по смене места работы учителей
4 мая 2023 г. 16:45
Подготовлено третье издание Красной книги
Подготовлено третье издание Красной книги
4 мая 2023 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi