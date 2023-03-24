Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт

Посольство США поздравило граждан Азербайджана Дениз Саттарлы и Фидан Караеву, принятых в Массачусетский технологический институт.

Посольство США поздравило граждан Азербайджана Дениз Саттарлы и Фидан Караеву, принятых в Массачусетский технологический институт.

Как передает Report, об этом посольство США в Азербайджане сообщило на своей странице в Facebook.

"Приветствуем поступление в Массачусетский технологический институт Дениз Саттарлы и Фидан Гараевой. Поздравляем вас за ваш труд и упорство. Равный доступ к образованию и возможностям важен для поддержки сильных обществ, и посольство гордится поддержкой ряда образовательных и карьерных инициатив для женщин и мужчин, мальчиков и девочек", - отмечается в сообщении.