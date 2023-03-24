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Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт

Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт Посольство США поздравило граждан Азербайджана Дениз Саттарлы и Фидан Караеву, принятых в Массачусетский технологический институт.
Внешняя политика
24 марта 2023 г. 23:49
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт

Посольство США поздравило граждан Азербайджана Дениз Саттарлы и Фидан Караеву, принятых в Массачусетский технологический институт.

Как передает Report, об этом посольство США в Азербайджане сообщило на своей странице в Facebook.

"Приветствуем поступление в Массачусетский технологический институт Дениз Саттарлы и Фидан Гараевой. Поздравляем вас за ваш труд и упорство. Равный доступ к образованию и возможностям важен для поддержки сильных обществ, и посольство гордится поддержкой ряда образовательных и карьерных инициатив для женщин и мужчин, мальчиков и девочек", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi Massaçusetsin Texnologiya İnstitutuna qəbul olunan azərbaycanlıları təbrik edib

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