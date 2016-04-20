​Стали известны имена ученых, удостоенных именных премий НАНА

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена ученых, удостоенных премий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщили в пресс-службе НАНА.

Согласно информации, на сегодняшнем заседании Президиума НАНА академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев напомнил об объявлении конкурса по именным премиям НАНА решением Президиума от 17 февраля 2016 года.

В Экспертную комиссию представили соответствующие документы об участвующих в конкурсе ученых, в Президиум НАНА были переданы соответствующие заключения, подготовленные о кандидатах именных премий НАНА.

С учетом результатов конкурса, на заседании приняли соответствующее решение.

Таким образом, было принято решение наградить академика Фирудина Гашимзаде премией НАНА имени Насреддина Туси, академика Сиддигу Мамедову – премией НАНА имени Гасан-бека Зардаби, профессора Фирангиз Ализаде – премией НАНА имени академика Узеира Гаджибейли, академика Адилю Намазову – премией НАНА имени академика Мирасадуллы Миркасимова.

Также члену-корреспонденту НАНА Фазиле Самедовой будет вручена премия НАНА имени академика Юсифа Мамедалиева, академику Парвизу Мамедову – премия НАНА имени академика Мусы Алиева, члену-корреспонденту НАНА Ягубу Махмудову – премия НАНА имени Аббаскули ага Бакиханова.

Отметим, что каждому удостоенному именной премии НАНА кандидату выдадут денежную премию в размере 5 000 манатов.