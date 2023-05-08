Замминистра: Сотрудничество между вузами Азербайджана и Астрахани активно развивается

На сегодняшний день активно развивается сотрудничество между высшими учебными заведениями Азербайджана и Астрахани.

На сегодняшний день сотрудничество между высшими учебными заведениями Азербайджана и Астрахани активно развивается.

Как передает Report, об этом заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил журналистам.

Замминистра отметил, что сегодня в Астрахани состоялся ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Ученики средней школы номер 11 подготовили ряд выступлений в ходе конкурса, посвященного наследию Гейдара Алиева. В результате, они были награждены делегацией нашей страны",- добавил он.

Также, по словам Гурбанова, сегодня состоялась конференция, на которой обсуждены ряд важных вопросов, включая текущие двусторонние отношения между Азербайджаном и Астраханью, торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в сфере туризма, образования и т.д.

"На данный момент ведутся переговоры о реализации программы двустороннего диплома между Бакинским государственным университетом, Государственным экономическим университетом, Бакинским славянским университетом и Астраханским государственным университетом",- сказал замминистра.