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Замминистра: Сотрудничество между вузами Азербайджана и Астрахани активно развивается

Замминистра: Сотрудничество между вузами Азербайджана и Астрахани активно развивается На сегодняшний день активно развивается сотрудничество между высшими учебными заведениями Азербайджана и Астрахани.
Наука и образование
8 мая 2023 г. 17:54
Замминистра: Сотрудничество между вузами Азербайджана и Астрахани активно развивается

На сегодняшний день сотрудничество между высшими учебными заведениями Азербайджана и Астрахани активно развивается.

Как передает Report, об этом заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил журналистам.

Замминистра отметил, что сегодня в Астрахани состоялся ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Ученики средней школы номер 11 подготовили ряд выступлений в ходе конкурса, посвященного наследию Гейдара Алиева. В результате, они были награждены делегацией нашей страны",- добавил он.

Также, по словам Гурбанова, сегодня состоялась конференция, на которой обсуждены ряд важных вопросов, включая текущие двусторонние отношения между Азербайджаном и Астраханью, торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в сфере туризма, образования и т.д.

"На данный момент ведутся переговоры о реализации программы двустороннего диплома между Бакинским государственным университетом, Государственным экономическим университетом, Бакинским славянским университетом и Астраханским государственным университетом",- сказал замминистра.

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