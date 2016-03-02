Состоялось заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 2 марта состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу структуры, первым делом президент НАНА академик Акиф Ализаде вручил Почетные грамоты НАНА руководителю Отдела права и кадров аппарата Президиума НАНА, доктору философии по праву Расиму Агасиеву – по случаю его 60-летнего юбилея и директору ООО "Азер Ильме", доктору философии по истории Видади Мурадову – за его заслуги в развитии ковроделия в Азербайджане.

На мероприятии была обсуждена проблема продовольственной безопасности в новых экономических условиях. Для активного участия в дискуссиях ученых и специалистов, живущих в регионах республики, и привлечения их к обсуждению призывов об усилении научного обеспечения аграрной сферы, озвученных президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на Общем собрании, посвященном 70-летию НАНА, была организована телеконференция с региональными отделениями НАНА, отдельными университетами и институтами.

С докладом на тему "Проблема продовольственной безопасности в новых экономических условиях и роль науки в ее решении" выступил директор Института генетических ресурсов, член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов. Он указал на современное состояние сельского хозяйства в республике, проблемы и пути их решения.

Сказав, что в развитии аграрного сектора в республике важную роль сыграли проведенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым научно-обоснованные земельные реформы, Зейнал Акперов отметил, что президент Ильхам Алиев, успешно продолжая эту политику, одной из основных целей определил достижение полной продовольственной безопасности в республике. Член-корреспондент НАНА добавил, что производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году по сравнению с 2004 годом возросло на 48,8 процентов, что считается весомым вкладом в развитие ненефтяного сектора.

Директор института подчеркнул, что доля аграрной сферы в ненефтяном секторе Азербайджана высока: "Существующее состояние импорта и экспорта по ненефтяному сектору свидетельствует, что имеются широкие возможности для развития аграрной отрасли. Динамика роста сельскохозяйственного производства зависит, в основном, от доведения научного обеспечения аграрной сферы до уровня мировых стандартов, привлечения инвестиций, применения современных технологий".

Зейнал Акперов отметил, что Сельскохозяйственным производственным комплексом НАНА "Хызы" в различных регионах республики реализуются образцовые хозяйственно-производственные проекты. Предусмотрено, что на базе этого хозяйства будет создан современный Агропарк, охватывающий все отрасли сектора агробизнеса.

После прослушивания доклада вокруг темы состоялись дискуссии. В связи с переходом к новой гибкой экономической модели Президиумом НАНА было постановлено поднять перед соответствующими органами вопрос о создании Научно-консультационного совета при президенте с участием известных ученых, Центра селекции культур и современного Агропарка, охватывающего все сферы сектора агробизнеса. Также целесообразным были признаны организация широкого промышленного производства созданных институтами НАНА органических и минеральных удобрений, изучение международного опыта с целью усиления кадрового потенциала в аграрной сфере и его применение при подготовке магистрантов и докторантов НАНА, расширение связей с соответствующими факультетами высших учебных заведений страны.

На заседании также были обсуждены некоторые научно-организационные вопросы. Первым делом были рассмотрены вопросы о проведении 110-летних юбилеев сатирического журнала Азербайджана "Молла Насреддин" и одного из основателей НАНА, академика, народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. После выступления вице-президента НАНА академика Исы Габиббейли по данным вопросам было принято постановление Президиума о проведении юбилеев.

Далее был рассмотрен вопрос об учреждении Премии президента НАНА для молодежи. Академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что одну из сфер проводимых в последние годы в НАНА реформ составляет молодежная политика. Академик Расим Алигулиев подчеркнул, что в академии проводятся комплексные мероприятия, нацеленные на развитие интеллектуального потенциала молодежи, еще более широкое ее привлечение к научной и научно-организационной деятельности, повышение активности интеллектуальной молодежи в общественной, социальной и культурной жизни страны.

С целью еще большего стимулирования научной деятельности молодежи в современный период Президиум принял постановление об учреждении Премии президента НАНА для молодежи в области естественных и общественно-гуманитарных наук и утверждении ее Положения, согласно которому премия будет вручаться на конкурсной основе.

Затем был обсужден вопрос о создании в составе Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА отдела "Интернет-телевидение Элм-ТВ". В своем выступлении по данному вопросу академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что одним из важных мероприятий, проводимых в Академии с целью развития электронной науки, является формирование Институтом информационных технологий НАНА Интернет-телевидения Элм-ТВ. Обладая соответствующим современным стандартам опытом работы, Интернет-телевидение Элм-ТВ успешно функционирует уже несколько лет, подготавливая видеоматериалы о важных научных мероприятиях, которые проводятся различными организациями НАНА, осуществляя их прямую трансляцию, а также готовя видеоролики о достижениях мировой науки. Академик отметил, что для более гибкого проведения информационной политики НАНА, а также для обеспечения ее успешной координации со стороны единого руководства он считает целесообразным функционирование Интернет-телевидения Элм-ТВ в составе Управления по связям с общественностью и популяризации науки.

Учитывая все вышесказанное, Президиум принял постановление о создании при управлении отдела "Интернет-телевидение Элм-ТВ". Согласно постановлению, руководителем отдела была назначена Хатира Джаббарзаде.

Затем были утверждены структура Института географии НАНА и План мероприятий по проведению 125-летнего юбилея одного из выдающихся представителей азербайджанской литературы, писателя-публициста, издателя и общественного деятеля Джейхуна Гаджибейли. Кроме этого, Президиум принял постановление о командировании докторанта Института ботаники Айнуры Джафаровой в Университет Гуггенхайма (Германия).