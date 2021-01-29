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Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития БГУ

Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития БГУ Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития Бакинского Государственного Университета (БГУ).
Наука и образование
29 января 2021 г. 20:58
Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития БГУ

Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в пятиэтажном здании общежития созданы все условия для 220 студентов.

Общая площадь общежития составляет 5 100 квадратных метров. В общежитии, отвечающем современным стандартам, наряду со 104 стандартными спальнями есть 2 гостевые комнаты, читальный зал, столовая, прачечная, уголок для отдыха, медицинский кабинет, зона со спортивным оборудованием.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU-nun əsaslı təmir olunan tələbə yataqxanasının açılışı olub

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