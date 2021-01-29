Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития БГУ

Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития Бакинского государственного университета (БГУ).
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр образования Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что в пятиэтажном здании общежития созданы все условия для 220 студентов.
Общая площадь общежития составляет 5 100 квадратных метров. В общежитии, отвечающем современным стандартам, наряду со 104 стандартными спальнями есть 2 гостевые комнаты, читальный зал, столовая, прачечная, уголок для отдыха, медицинский кабинет, зона со спортивным оборудованием.