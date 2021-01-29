Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития БГУ

Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития Бакинского Государственного Университета (БГУ).

Состоялось открытие капитально отремонтированного студенческого общежития Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в пятиэтажном здании общежития созданы все условия для 220 студентов.

Общая площадь общежития составляет 5 100 квадратных метров. В общежитии, отвечающем современным стандартам, наряду со 104 стандартными спальнями есть 2 гостевые комнаты, читальный зал, столовая, прачечная, уголок для отдыха, медицинский кабинет, зона со спортивным оборудованием.