Скончался преподаватель БГУ - ФОТО

Умер преподаватель кафедры методики преподавания химии химического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Мамедов Набир Вели оглы

Умер преподаватель кафедры методики преподавания химии химического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Мамедов Набир Вели оглы.

Как передает Report, Набиру Мамедову было 57 лет.

Следует отметить, что Н.Мамедов поступил на химический факультет БГУ в 1981 году. С 1988 г. работал старшим лаборантом кафедры неорганической химии химического факультета БГУ.

В 1992-1995 годах был аспирантом этой же кафедры. С 1995 г. работал заведующим лабораторией кафедры методики обучения химии. С 2003 г. стал работать преподавателем на этой же кафедре.