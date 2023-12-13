Средняя школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.
Школа рассчитана на 176 ученических мест, общая площадь здания составляет 1245 кв. м. В школе имеются 11 классных комнат, кабинеты химии, физики, кабинет информатики, столовая, медицинский кабинет, актовый и гимнастический залы, кабинет военной подготовки и библиотека.
Напомним, что 22 сентября 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию, капитальному ремонту и восстановлению здания полной средней школы села Забух Лачынского района.