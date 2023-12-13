Школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся

Средняя школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся.

Средняя школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Школа рассчитана на 176 ученических мест, общая площадь здания составляет 1245 кв. м. В школе имеются 11 классных комнат, кабинеты химии, физики, кабинет информатики, столовая, медицинский кабинет, актовый и гимнастический залы, кабинет военной подготовки и библиотека.

Напомним, что 22 сентября 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию, капитальному ремонту и восстановлению здания полной средней школы села Забух Лачынского района.