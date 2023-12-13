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Школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся

Школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся Средняя школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся.
Наука и образование
13 декабря 2023 г. 11:45
Школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся

Средняя школа села Забух Лачынского района открыла двери для учащихся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Школа рассчитана на 176 ученических мест, общая площадь здания составляет 1245 кв. м. В школе имеются 11 классных комнат, кабинеты химии, физики, кабинет информатики, столовая, медицинский кабинет, актовый и гимнастический залы, кабинет военной подготовки и библиотека.

Напомним, что 22 сентября 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию, капитальному ремонту и восстановлению здания полной средней школы села Забух Лачынского района.

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