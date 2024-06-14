Министр: В следующем году могут быть отменены некоторые суммативные оценивания

В 2025 году может быть рассмотрен вопрос об отмене некоторых суммативных оцениваний в целях снижения учебной нагрузки школьников.

В 2025 году может быть рассмотрен вопрос об отмене некоторых суммативных оцениваний в целях снижения учебной нагрузки школьников.

Об этом в интервью Report заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, каждые пять лет в государственные стандарты общего образования вносятся определенные изменения: "Например, в соответствии с текущими стандартами, в 5-6 классах преподается новый предмет "Природа". Он заменил предмет "Познание мира", ранее входящий в программу 1-9 классов. Сейчас "Познание мира" проходят лишь в 1-4 классах".

Министр отметил, что на обучение азербайджанскому языку (государственный язык) в иноязычных секторах теперь отведено три часа в неделю вместо двух, а второй иностранный язык в них преподаваться больше не будет:

Амруллаев также подчеркнул, что преподавание "Истории Азербайджана" на азербайджанском языке в некоторых школах в качестве пилотного проекта в течение двух лет оправдало себя, что дает основание ввести обучение предмета на родном языке на постоянной основе с 2024/2025 учебного года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.