Министр: Примерно в 1500 школах количество учащихся составляет менее 100 человек

В школах с более низким соотношением учеников и учителей имеются более серьезные проблемы с качеством преподавания.

В школах с более низким соотношением учеников и учителей имеются более серьезные проблемы с качеством преподавания.

Об этом в интервью Report заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в мире преобладает система подушевого финансирования, и в Азербайджане также планируется переход к ней:

"В этом году мы уже рассматривали возможность перехода на подушевое финансирование в нескольких пилотных школах. Однако нам сначала необходимо выбрать модель, на базе которой это будет реализовано, и провести определенные расчеты".

По словам Амруллаева, на начальном этапе пилотный проект будет запущен в школах регионов, так как в Баку таких школ может быть максимум одна-две:

"Однако примерно в 1 500 школах районов количество учащихся составляет менее 100 человек. Это опять-таки не значит, что какая-то из школ будет закрыта или работающие там учителя потеряют работу. Просто система подушевого финансирования в каком-то смысле должна заменить устаревшие системы".

Амруллаев подчеркнул, что в стране существуют разные уровни образования – начальное, неполное среднее и полное среднее:

"Считаю, что ученики начальных классов должны учиться в своих селах, близко к местам проживания, так как малолетних детей сложно и в каком-то смысле неправильно отвозить и привозить в отдаленные школы. Но если в 10-11 классах малоконтингентных школ учатся 1-2 ученика, мы можем на эти же средства обеспечить их обучение в более крупных школах с лучшим качеством образования. Некоторые работы в этом отношении уже проведены, есть даже определенный список. Но вопросы, связанные с последовательностью и методом реализации, вероятно, будут обнародованы в сентябре, после конкретизации".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.