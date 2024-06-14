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В Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок"

В Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок" В городе Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок".
Наука и образование
14 июня 2024 г. 18:18
В Ходжалы отметили день выпускника под названием Не прозвеневший звонок

В городе Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудник специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Зохраб Исаев, сотрудник Исполнительной власти Ходжалинского района Халил Велиев и другие официальные лица.

На мероприятии, организованном Общественным объединением "Признание Ходжалинского геноцида", жители города Ходжалы, не сумевшие отметить день выпускника в 1992 году, посетили Аллею шехидов.

Председатель Общественного объединения Джейран Азизова отметила, что главная цель мероприятия – воплотить в жизнь мечты тех, кто не смог отметить день выпускника в 1992 году и впервые за 32 года вернулся в освобожденный Ходжалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda “Çalınmayan zəng” adlı məzun günü qeyd edilib

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