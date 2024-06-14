В Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок"

В городе Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок".

В городе Ходжалы отметили день выпускника под названием "Не прозвеневший звонок".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудник специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Зохраб Исаев, сотрудник Исполнительной власти Ходжалинского района Халил Велиев и другие официальные лица.

На мероприятии, организованном Общественным объединением "Признание Ходжалинского геноцида", жители города Ходжалы, не сумевшие отметить день выпускника в 1992 году, посетили Аллею шехидов.

Председатель Общественного объединения Джейран Азизова отметила, что главная цель мероприятия – воплотить в жизнь мечты тех, кто не смог отметить день выпускника в 1992 году и впервые за 32 года вернулся в освобожденный Ходжалы.