Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, состоявшихся 2 июня.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, состоявшихся 2 июня.

Как сообщает Report, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, пройдя по ссылке .

Абитуриенты также могут узнать о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропускном листе на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 35 966 абитуриентов, подтвердивших участие на экзаменах, 1 871 человек на экзамен не явились. 11 абитуриентов были отстранены от экзамена за нарушение правил, их результаты аннулированы.