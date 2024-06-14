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Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, состоявшихся 2 июня.
Наука и образование
14 июня 2024 г. 18:25
Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, состоявшихся 2 июня.

Как сообщает Report, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, пройдя по ссылке.

Абитуриенты также могут узнать о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропускном листе на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 35 966 абитуриентов, подтвердивших участие на экзаменах, 1 871 человек на экзамен не явились. 11 абитуриентов были отстранены от экзамена за нарушение правил, их результаты аннулированы.

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Версия на азербайджанском языке I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

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