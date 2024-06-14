Названы лучшие результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, состоявшихся 2 июня.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по I и IV группам, состоявшихся 2 июня.

Как сообщили Report в ГЭЦ, наивысший результат (400 баллов) в I группе на этом экзамене показали 10 человек. Ильясова Зарифа Элмаз гызы, выпускница средней школы № 18 города Шеки, набрала по сумме обоих этапов максимальные 700 баллов. На первом этапе экзамена она набрала 300 баллов.

Наивысший результат по IV группе на экзамене с 397,0 баллами показала Ахмедова Назрин Рамиль гызы, выпускница Гянджинской школы № 30 имени В.Вейсалова. На первом этапе она набрала 300 баллов. По сумме обоих этапов ей принадлежит наивысший результат по IV группе - 697,0 балла.