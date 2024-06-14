Срок регистрации для участия во 2-й попытке вступительного экзамена продлен из-за праздников

В связи с предстоящими праздничными днями период регистрации для участия во 2-й попытке 2-го этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей продлен до 23:59 19 июня.

В связи с предстоящими праздничными днями период регистрации для участия во 2-й попытке 2-го этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей продлен до 23:59 19 июня.

Как сообщает Report, информацию распространил Государственный экзаменационный центр.

Было отмечено, что для участия во 2-й попытке экзамена нужно зарегистрироваться на странице ГЭЦ и внести соответствующую оплату.

По данным на 15:30 14 июня, по I группе специальностей было зарегистрировано 14926 абитуриентов, по II группе - 13059, по III группе - 15514, а по IV группе - 3984.

К участию в экзамене допускаются только зарегистрировавшиеся до указанной даты абитуриенты.