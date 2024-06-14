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Срок приема документов в рамках Госпрограммы продлен

Срок приема документов в рамках Госпрограммы продлен Продлен срок приема документов на 2024-2025 учебный год по "Государственной программе по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях в зарубежных странах в 2022-2026 годах".
Наука и образование
14 июня 2024 г. 16:43
Срок приема документов в рамках Госпрограммы продлен

Продлен срок приема документов на 2024-2025 учебный год по "Государственной программе по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях в зарубежных странах в 2022-2026 годах".

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Для кандидатов, которые не смогли подтвердить свою заявку через portal.edu.az, прием документов продолжится до 20 июня.

Если в документах, представленных кандидатами на Государственную программу, в качестве условия указаны результаты общего среднего показателя успеваемости (ОСПУ) по уровню магистратуры или Международной образовательной программы (МОП), то документы поступающего будут рассматриваться в рамках Госпрограммы.

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