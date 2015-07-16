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    Шамахинская астрофизическая обсерватория: Сегодня утром на территории Азербайджана зафиксировано новолуние

    Луну в Азербайджане можно будет увидеть в ночь с 17-го на 18-е июля

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в 06.25 по местному времени отмечено новолуние на территории Азербайджана. Об этом Report сообщил научный секретарь Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Вагиф Халилов. 

    Он отметил, что луну в Азербайджане можно будет увидеть в ночь с 17-го на 18-е июля: "Трудно указать точное время, когда можно увидеть луну. Луну можно будет увидеть и невооруженным глазом. Если бы было возможным увидеть луну при солнечном свете, мы могли бы наблюдать ее".

    Отметим, что начало и конец священного месяца Рамазан определяется новолунием. Появление новой луны означает окончание одного и начало следующего месяца и то, что следующий день является праздником.

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