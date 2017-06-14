В школах Азербайджана отмечают "Последний звонок"

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане завершается 2016/2017 учебный год и во всех общеобразовательных учебных заведениях страны прозвенит "Последний звонок".

Как сообщает Report, согласно приказу министр образования Микаила Джаббарова о проведении "Последнего звонка", мероприятия должны быть организованы сегодня только на территории учебных заведений.

Для информации сообщим, что в этом году общеобразовательные школы Азербайджана окончат 195 449 учеников.

Согласно прогнозу к концу 2016/2017 учебного года ожидается, что по республике IX классы общеобразовательных школ окончат 110 638 человек, XI классы - 84 088 человек, заочные (вечерние) общеобразовательных школы - 723 учащихся. На начало 2017/2018 учебного года в первый класс ожидается прием 164 945 детей.

В то же время, выпускные (XI, XII) классы Бакинских школ окончат 20 124 учеников . В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных школах, находящихся в ведении Управления образования по городу Баку IX классы окончат 27 708 учеников, XI классы 19 525 человек. В столице I класс окончат 45 321 человек, XII класс (очно-заочные и заочные классы средней школы) - 599 человек.

Отметим, что начиная с 2015 года, "Последний звонок" в школах Азербайджана проводится не 31 мая, а 14 июня. Согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров № 362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах учебные занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.