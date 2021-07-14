Сегодня пройдет вступительный экзамен по III группе специальностей

Сегодня состоятся вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

Сегодня состоятся вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей.

Как передает Report, экзамены будут проводиться в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабади, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамены стартуют в 10:00. Пропуск на экзамен завершается за 15 минут до их начала – в 09:45. Абитуриенты, пришедшие после 09:45, не будут допущены на экзамен.