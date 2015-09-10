С этого учебного года в X классах 50-ти школ Азербайджана приступят к профильному обучению

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ С 2015-2016 учебного года в укомплектованных согласно установленным правилам X классах будет организовано профильное обучение.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

По информации, основная цель пилотного проекта, охватывающего 50 отобранных школ Баку, Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира и Ширвана, заключается в испытании данного подхода в обучении на уровне полных средних школ, проведении соответствующей подготовительной работы для массового перехода в дальнейшем к данному процессу и формировании общественного мнения по этому поводу.

Согласно приказу министра образования Микаила Джаббарова от 8 июня 2015 года, программы и учебные планы для учебных заведений с классами указанной категории были утверждены и направлены в школы.

Количество преподаваемых предметов в классах с техническим уклоном составит 9, экономико-математическим и гуманитарным уклоном - 8, с уклоном на естественные науки - 10.

Вне зависимости от направления уклона, в учебных планах остаются такие предметы как азербайджанский язык (русский язык в русском секторе), иностранный язык, литература, математика, история Азербайджана, физическое воспитание, начальная военная подготовка.

В соответствии с правилами, классы с профильным обучением будут укомплектованы как минимум из 20-ти учащихся.

В 2016-2017 учебном году обучение в указанных школах будет проводиться по различным профилям и в укомплектованных XI классах.

В связи с этим на местах была организована широкая просветительская работа, проведены организационные мероприятия по укомплектованию классов с тем или иным уклоном, для педагогов указанных классов организовали тренинги.

Пилотный проект по уклонам на уровне полного среднего образования стал применяться несколько лет назад в пяти столичных школах, а в последующие годы список пилотных школ дополнили еще тремя учебными заведениями.

Анализ достигнутых на сегодняшний день результатов показывает, что применение процесса и организация обучения в соответствии со склонностями и желаниями учащихся намного повысили их интерес к обучению, что положительно сказалось на уровне успеваемости школ.

В министерстве отметили, от реализации профильного обучения в школе ожидают следующее:

- В образовательном процессе будут учитываться склонности и интерес учащихся;

- Школьники получат более углубленные знания по изучаемым предметам;

- У учащихся возрастет мотивация для изучения предметов;

- Учащиеся, определившие направление специальности для высшего образования продемонстрируют более высокий уровень подготовки;

- Школьники будут меньше нуждаться в репетиторах;

- Все это в конечном итоге послужит повышению качества образования и формированию высококвалифицированных кадров.