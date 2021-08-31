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РЦСС: Работы по установке новых сейсмостанций в трех районах Азербайджана завершатся в этом году

РЦСС: Работы по установке новых сейсмостанций в трех районах Азербайджана завершатся в этом году "До конца этого года вокруг прикаспийских и других вулканов будет завершена установка 22 сейсмических станций".
Наука и образование
31 августа 2021 г. 14:26
РЦСС: Работы по установке новых сейсмостанций в трех районах Азербайджана завершатся в этом году
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"До конца этого года вокруг прикаспийских и других вулканов будет завершена установка 22 сейсмических станций".

Об этом Report сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Директор центра сказал, что приобретенные в рамках Международного грантового проекта сейсмические станции уже доставлены в страну, и в определенных местах скважины уже пробурены: "В настоящее время в Исмаиллинском, Дашкесанском и Товузском районах ведутся работы по возведению ограждений, прокладке муфт и других коммуникаций. Процесс будет завершен до конца года".

Г.Етирмишли также отметил, что сильных землетрясений в стране в ближайшее время не ожидается: "Подземные толчки случаются часто. Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра было 35 мелких толчков. Динамика всегда активна. Иногда случаются землетрясения, которые ощущаются слабо. Однако разрушительных землетрясений в регионе в ближайшее время не ожидается".

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Версия на английском языке Installation of new seismic station in 3 Azerbaijani regions to finish this year
Версия на азербайджанском языке RSXM: "Azərbaycanın üç rayonunda yeni seysmik stansiyaların qurulması işləri bu il başa çatacaq"

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