РЦСС: Работы по установке новых сейсмостанций в трех районах Азербайджана завершатся в этом году

"До конца этого года вокруг прикаспийских и других вулканов будет завершена установка 22 сейсмических станций".

"До конца этого года вокруг прикаспийских и других вулканов будет завершена установка 22 сейсмических станций".

Об этом Report сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

Директор центра сказал, что приобретенные в рамках Международного грантового проекта сейсмические станции уже доставлены в страну, и в определенных местах скважины уже пробурены: "В настоящее время в Исмаиллинском, Дашкесанском и Товузском районах ведутся работы по возведению ограждений, прокладке муфт и других коммуникаций. Процесс будет завершен до конца года".

Г.Етирмишли также отметил, что сильных землетрясений в стране в ближайшее время не ожидается: "Подземные толчки случаются часто. Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра было 35 мелких толчков. Динамика всегда активна. Иногда случаются землетрясения, которые ощущаются слабо. Однако разрушительных землетрясений в регионе в ближайшее время не ожидается".