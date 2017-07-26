Расширены полномочия одного из управлений министерства образования

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В положение Управления аккредитации и нострификации министерства образования Азербайджана внесены дополнения .

Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров в связи с этим подписал приказ.

Цель - эффективная организация работы признания документов об образовании выданных в зарубежных странах на территории страны, реагирования на запросы полученные от соответствующих структур зарубежных стран, упрощение процедур и повышение оперативности в данном вопросе.

Согласно приказу, осуществление функций Национальный информационный центр поручено Управлению аккредитации и нострификации.

Согласно добавленным новым пунктам в положение Управления аккредитации и нострификации, управление также будет осуществлять предусмотренные Конвенцией "О признании специальностей в сфере высшего образования в Европейском регионе"

К тому же будет выполнять функции признания документов об образовании и определения эквивалентности специальностей, выполнять работу по подготовке необходимых для нострификации запросов в соответствующие структуры зарубежных стран, отвечать на все входящие запросы, связанные с документами (по всем ступеням образования).

Исполнение приказа возложено на заместителя министра Метина Эйнуллаева.