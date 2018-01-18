Работникам территориального центра финансового учета министерства образования и Центра Ататюрка повысили зарплату

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в решение о “месячных заработных платах работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета”.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствие с решением, работникам Центра Ататюрка месячная должностная заработная плата со 135 манат повышена на 15 манат и составила 150 манат, со 120 до 135 манат, со 116 до 130 манат. Вместе с этим, работникам территориального центра финансового учета министерства образования Азербайджанской Республики месячная заработная плата повысилась со 125 манат на 5 манат и составила 130 манат.

Решение вступило в силу 1 января 2018 года.