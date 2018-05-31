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    Проводится собеседование для желающих стать директорами бакинских школ

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Стартовал этап собеседования c кандидатами, участвующими на тренингах для директоров общеобразовательных учебных заведений по городу Баку и педагогическими кадрами, желающими в дальнейшем занять указанную должность.

    Как сообщили Report в Управлении образования Баку, по результатам собеседования будут определены кандидаты на вакансии на должность директоров школ по городу Баку.

    Отметим, что тренинги для директоров общеобразовательных учебных заведений по городу Баку и педагогических кадров, желающих в дальнейшем занять указанный пост, организованы Институтом профессионального развития работников образования.

    Тренинги охватили директоров, замдиректоров и педагогов расположенных в Баку общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, находящихся в прямом подчинении министерства образования и Управления образования города Баку.

    Цель стартовавших с 2014 года тренингов заключается в усовершенствовании знаний и навыков педагогических кадров.

    После заключительной оценки участников тренингов, набравшие соответствующий балл лица приглашены на собеседование. 

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