Проводится собеседование для желающих стать директорами бакинских школ

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Стартовал этап собеседования c кандидатами, участвующими на тренингах для директоров общеобразовательных учебных заведений по городу Баку и педагогическими кадрами, желающими в дальнейшем занять указанную должность.

Как сообщили Report в Управлении образования Баку, по результатам собеседования будут определены кандидаты на вакансии на должность директоров школ по городу Баку.

Отметим, что тренинги для директоров общеобразовательных учебных заведений по городу Баку и педагогических кадров, желающих в дальнейшем занять указанный пост, организованы Институтом профессионального развития работников образования.

Тренинги охватили директоров, замдиректоров и педагогов расположенных в Баку общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, находящихся в прямом подчинении министерства образования и Управления образования города Баку.

Цель стартовавших с 2014 года тренингов заключается в усовершенствовании знаний и навыков педагогических кадров.

После заключительной оценки участников тренингов, набравшие соответствующий балл лица приглашены на собеседование.