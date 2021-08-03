Проводится повторный экзамен для кандидатов на должность преподавателей

Сегодня проводится повторный экзамен для желающих стать учителями азербайджанского языка и литературы.

Сегодня проводится повторный экзамен для желающих стать учителями азербайджанского языка и литературы.

Как передает Report, в экзаменах участвуют 3 055 кандидатов.

Регистрация на повторные экзамены по начальным классам и предмету "азербайджанский язык и литература" прошла 28-30 июля, для повторного участия в экзаменах обратился 4 091 человек.

Напомним, что было установлено, что тестовые задания, используемые на сеансах, проводимых 12 июля для желающих стать учителями начальных классов, а 23 и 26 июля - преподавателями азербайджанского языка и литературы, отличались по степени сложности от тестовых заданий, используемых на сеансах по этим предметам, проводимым в другие даты.