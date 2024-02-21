Прием студентов в Турецко-Азербайджанский университет начнется с нового учебного года

Прием студентов в новый Турецко-Азербайджанский университет начнется с нового учебного года.

Прием студентов в новый Турецко-Азербайджанский университет начнется с нового учебного года.

Как сообщает Report, об этом сказал советник министра науки и образования Ниджат Мамедли.

Мамедли подчеркнул, что университет будет располагаться в Баку, а обучение в вузе будет проводиться на основе образовательных программ обеих стран.

"На начальном этапе планируется прием на технические специальности. В будущем количество специальностей будет увеличено. Университет будет располагаться в Баку. Более подробная информация будет представлена позже, по мере подписания договоров между двумя странами. Турецкая сторона окажет академическую поддержку. Административные вопросы будет решать Азербайджан", - сказал он.

Напомним, меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета был подписан 19 февраля, в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару. Документ подписали Министерство науки и образования Азербайджана и Совет по высшему образованию Турецкой Республики.