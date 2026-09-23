При посольстве в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка
Наука и образование
- 23 сентября, 2026
- 18:27
В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка.
Как передает Report, об этом сообщил посол Рашад Мамедов в соцсети X.
По его словам, курсы являются бесплатными и стартуют с 30 сентября.
"На этих курсах вы сможете под руководством профессионального специалиста освоить богатый словарный запас, изучить грамматическую структуру и правила произношения в азербайджанском языке, а также развить навыки повседневного общения", - отметил глава дипмиссии.
Özbəkistanda Azərbaycan dili kursları fəaliyyətə başlayacaq
Free Azerbaijani language courses to resume in Uzbekistan
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