При посольстве в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка.

Как передает Report, об этом сообщил посол Рашад Мамедов в соцсети X.

По его словам, курсы являются бесплатными и стартуют с 30 сентября.

"На этих курсах вы сможете под руководством профессионального специалиста освоить богатый словарный запас, изучить грамматическую структуру и правила произношения в азербайджанском языке, а также развить навыки повседневного общения", - отметил глава дипмиссии.