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    При посольстве в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка

    Наука и образование
    • 23 сентября, 2026
    • 18:27
    При посольстве в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка

    В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Рашад Мамедов в соцсети X.

    По его словам, курсы являются бесплатными и стартуют с 30 сентября.

    "На этих курсах вы сможете под руководством профессионального специалиста освоить богатый словарный запас, изучить грамматическую структуру и правила произношения в азербайджанском языке, а также развить навыки повседневного общения", - отметил глава дипмиссии.

    Рашад Мамедов Посольство Азербайджана
    Özbəkistanda Azərbaycan dili kursları fəaliyyətə başlayacaq
    Free Azerbaijani language courses to resume in Uzbekistan
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