Özbəkistanda Azərbaycan dili kursları fəaliyyətə başlayacaq
Elm və təhsil
- 23 sentyabr, 2026
- 18:15
Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan dili kursları yenidən fəaliyyətə başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O bildirib ki, dil kursu sentyabrın 30-dan etibarən ödənişsiz şəkildə təşkil ediləcək: "Kurslarda iştirak etməklə siz peşəkar mütəxəssisin tədrisi əsasında Azərbaycan dilinin zəngin söz ehtiyatını, qrammatik quruluşunu və düzgün danışıq qaydalarını öyrənə, həmçinin gündəlik ünsiyyət bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz".
При посольстве в Узбекистане возобновляются курсы азербайджанского языка
Free Azerbaijani language courses to resume in Uzbekistan
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