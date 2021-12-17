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Президент распорядился о повышении зарплат работников образования

Президент распорядился о повышении зарплат работников образования Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений,
Наука и образование
17 декабря 2021 г. 16:25
Президент распорядился о повышении зарплат работников образования
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады прошедших диагностическую оценку знаний и навыков учителей, директоров и заместителей директоров, работающих в финансируемых из госбюджета общеобразовательных учреждениях, повышаются в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%.

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Версия на азербайджанском языке Prezident təhsil işçilərinin əməkhaqlarını artırıb

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