Президент распорядился о повышении зарплат работников образования

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений,

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений, а также руководителей допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады прошедших диагностическую оценку знаний и навыков учителей, директоров и заместителей директоров, работающих в финансируемых из госбюджета общеобразовательных учреждениях, повышаются в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%.