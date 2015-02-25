​Президент НАНА посетил Израиль

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Делегация под руководством президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Акиф Ализаде посетила Израиль. Как сообщает Report, в состав делегации входят вице-президент НАНА Ибрагим Гулиев, академик-секретарь отделения наук о земле, академик Фахраддин Гадиров и другие.

В ходе встречи, прошедшей под руководством Израильской академии естественных и гуманитарных наук (ИАЕГН), президент академии Рут Арнон проинформировала гостей об истории ИАЕГН, основанной в Иерусалиме в 1961 году. Она отметила, что академия включает более сотни известных израильских учёных, финансирует проекты по изучению геологии, флоры и фауны страны, исследования Талмуда, еврейской философии, литературы и иврита. ИАЕГН принимает участие в различных международных проектах и руководит фондом стипендии Эйнштейна.

В свою очередь, президент НАНА, академик Акиф Ализаде дал широкую информацию о 70-летней истории академии наук. В рамках встречи членам ИАЕГН был продемонстрирован видеоролик о развитии фундаментальных наук в Азербайджане, структуре НАНА.

Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве НАНА и ИАЕГН в сфере науки и технологии.

Визит делегации НАНА в Израиль продолжается.