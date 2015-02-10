​Президент НАНА получил приглашение в Иран

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде встретился с делегацией под руководством заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран, директора Международного центра исследований и образования МИД Ирана Хади Сулейманпура. Как сообщает Report, об этом заявили в отделе по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА.

А.Ализаде выступил с речью об истории азербайджано-иранских отношений, сотрудничества ученых обеих стран в различных областях и дружеских взаимоотношениях. Президент НАНА отметил, что расширение этих связей имеет важное значение.

Говоря об интеграции науки и образования в НАНА, а также будущих проектах в этом направлении, академик также высоко оценил достижения иранской науки.

В свою очередь, Хади Сулейманпур выразил благодарность за радушный прием и заслуги в деле развития двусторонних отношений. Он дал подробную информацию о науке и образовании в Исламской Республике Иран, а также исследованиях в сфере медицины, нанотехнологий, биотехнологий и других направлений. Затем гость пригласил президента НАНА в Иран с целью расширения сотрудничества в области науки.

В завершение состоялся обмен мнениями по вопросам совместных биологических и геологических исследований в Каспийском море и в направлении исследований грязевых вулканов.