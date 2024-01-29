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Президент НАНА: Обширная деятельность Мамеда Эмина Расулзаде должна быть вновь исследована

Президент НАНА: Обширная деятельность Мамеда Эмина Расулзаде должна быть вновь исследована Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли заявил о необходимости вновь исследовать обширную деятельность Мамеда Эмина Расулзаде.
Наука и образование
29 января 2024 г. 18:06
Президент НАНА: Обширная деятельность Мамеда Эмина Расулзаде должна быть вновь исследована

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли заявил о необходимости вновь исследовать обширную деятельность Мамеда Эмина Расулзаде.

Как сообщает Report, об этом он сказал на научной конференции по случаю 140-летия со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамеда Эмина Расулзаде.

Президент НАНА отметил, что, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О праздновании 140-летия Мамеда Эмина Расулзаде", в двух научных учреждениях уже организованы мероприятия, посвященные этому выдающемуся общественно-политическому деятелю.

Напомним, что 30 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.

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Версия на азербайджанском языке AMEA prezidenti: "Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin zəngin fəaliyyəti yenidən tədqiqata cəlb edilməlidir"

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