Президент НАНА: Обширная деятельность Мамеда Эмина Расулзаде должна быть вновь исследована

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли заявил о необходимости вновь исследовать обширную деятельность Мамеда Эмина Расулзаде.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли заявил о необходимости вновь исследовать обширную деятельность Мамеда Эмина Расулзаде.

Как сообщает Report, об этом он сказал на научной конференции по случаю 140-летия со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамеда Эмина Расулзаде.

Президент НАНА отметил, что, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О праздновании 140-летия Мамеда Эмина Расулзаде", в двух научных учреждениях уже организованы мероприятия, посвященные этому выдающемуся общественно-политическому деятелю.

Напомним, что 30 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.