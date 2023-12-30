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Будет отмечен 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде - Распоряжение

Будет отмечен 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде - Распоряжение Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамеда Эмина Расул
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 20:18
Будет отмечен 140-летний юбилей Мамеда Эмина Расулзаде - Распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде.

Как передает Report, в Распоряжении говорится:

"В январе 2024 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамеда Эмина Расулзаде.

Мамед Эмин Расулзаде является одной из личностей, которым принадлежат большие заслуги на пути реализации идеала независимости в Азербайджане и возрождения строительства национального государства в кризисных геополитических условиях первых десятилетий ХХ века. Его идеология независимости брала истоки в стремлении к национальной свободе, укоренившемся в многовековой памяти родного народа. Яркое публицистическое, политическое, литературно-критическое и научное наследие Мамеда Эмина Расулзаде, ставшее летописью эпохи, занимает особое место в истории общественной мысли Азербайджана. На протяжении многих лет он и в эмиграции жил и боролся, мечтая о независимом Азербайджане.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения проведения 140-й годовщины со дня рождения выдающегося общественно-политического деятеля Мамеда Эмина Расулзаде постановляю:

1.Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 140-летию Мамеда Эмина Расулзаде.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

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