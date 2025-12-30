Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

    Наука и образование
    • 30 декабря, 2025
    • 16:26
    Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

    Президент Ильхам Алиев утвердил Дополнительный протокол к протоколу между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021-го года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в документе, подписанном главой государства.

    Документ был подписан в Баку в сентябре 2025 года.

    Турция Азербайджан профобразование протокол о сотрудничестве Президент Ильхам Алиев
    Prezident Azərbaycanla Türkiyə arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Əlavə Protokolu təsdiq edib

    Последние новости

    17:06

    Посол: Египет представил свои предложения по участию в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    17:06

    "Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:03

    Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством

    Другие страны
    17:00
    Видео

    Успешно завершены мероприятия по освобождению якорной цепи танкера "Кяльбаджар" - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:00

    К облигациям АЖД проявил интерес 331 инвестор

    Финансы
    16:48

    Изменены название и статус Агентства Государственного казначейства

    Финансы
    16:38

    Таиланд из-за нарушения Камбоджей режима прекращения огня отложил освобождение пленных

    Другие страны
    16:30

    Жертвами техногенных происшествий в Азербайджане за 9 месяцев стали 45 человек

    Происшествия
    16:28

    В Азербайджане вводится обязательная паспортизация энергоэффективности зданий

    Внутренняя политика
    Лента новостей