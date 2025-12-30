Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

Президент Ильхам Алиев утвердил Дополнительный протокол к протоколу между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021-го года.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе, подписанном главой государства.

Документ был подписан в Баку в сентябре 2025 года.