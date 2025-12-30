İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Prezident Azərbaycanla Türkiyə arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Əlavə Protokolu təsdiq edib

    Elm və təhsil
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:12
    Prezident Azərbaycanla Türkiyə arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Əlavə Protokolu təsdiq edib

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasında peşə təhsilinə dair Əlavə Protokolu təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənəddə deyilir:

    "Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

    2025-ci il sentyabrın 23-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair 2021-ci il 19 fevral tarixli Protokola Əlavə Protokol" təsdiq edilsin".

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Türkiyə Peşə təhsili
    Президент Азербайджана утвердил дополнение к протоколу о сотрудничестве с Турцией в сфере профобразования

