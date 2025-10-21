Представители 21 страны примут участие в юбилее НАНА
- 21 октября, 2025
- 10:36
42 представителя академий наук 21 страны примут участие в заключительном юбилейном мероприятии, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана, которое состоится 4 ноября.
Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, академик Иса Габиббейли на очередном заседании Президиума организации.
По его словам, с участием гостей будет открыт Музей Академии. Также будет организована акция по посадке деревьев в Парке редких деревьев НАНА, а также экскурсия в заповедник "Янардаг".
Габиббейли отметил, что 5 ноября состоится встреча с участием академий наук тюркского мира и будут подготовлены предложения и рекомендации в связи со 100-летием Первого тюркологического съезда.
