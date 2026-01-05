Мадуро в суде Нью-Йорка будет представлять экс-защитник Ассанжа

Интересы президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде в Южном округе Нью-Йорка будет представлять вашингтонский адвокат Барри Дж. Поллак, известный по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также успешной защитой бывшего бухгалтера Enron и другим громким делам.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что защиту жены Мадуро Силии Флорес возьмет на себя адвокат из Техаса Марк Доннелли.

Сегодня захваченный США венесуэльский лидер и его супруга предстанут перед судом в Нью-Йорке под председательством 92-летнего судьи Элвина Хеллерштайна, известного своими громкими и резонансными делами. Он известен своей работой по делам о компенсации пострадавшим при терактах 11 сентября, против Харви Вайнштейна и расследованию "геноцида в Дарфуре".

Судья также имеет опыт работы с делами, связанными с президентом США Дональдом Трампом.