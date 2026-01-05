Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мадуро в суде Нью-Йорка будет представлять экс-защитник Ассанжа

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 20:55
    Мадуро в суде Нью-Йорка будет представлять экс-защитник Ассанжа

    Интересы президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде в Южном округе Нью-Йорка будет представлять вашингтонский адвокат Барри Дж. Поллак, известный по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также успешной защитой бывшего бухгалтера Enron и другим громким делам.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что защиту жены Мадуро Силии Флорес возьмет на себя адвокат из Техаса Марк Доннелли.

    Сегодня захваченный США венесуэльский лидер и его супруга предстанут перед судом в Нью-Йорке под председательством 92-летнего судьи Элвина Хеллерштайна, известного своими громкими и резонансными делами. Он известен своей работой по делам о компенсации пострадавшим при терактах 11 сентября, против Харви Вайнштейна и расследованию "геноцида в Дарфуре".

    Судья также имеет опыт работы с делами, связанными с президентом США Дональдом Трампом.

    Николас Мадуро Венесуэла США Операция США в Венесуэле Элвин Хеллерстайн Барри Дж. Поллак
    Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    21:40

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    21:38

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    21:31

    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом

    Внешняя политика
    21:30
    Фото

    Мадуро в суде отверг все обвинения и назвал себя "военнопленным" - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    21:29

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    21:27

    Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

    Внешняя политика
    21:25

    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    21:24

    Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

    Внешняя политика
    21:21

    Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

    Внешняя политика
    Лента новостей