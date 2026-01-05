Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Постпред США: Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 20:42
    Постпред США: Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом он заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

    "Как заявил [ранее] госсекретарь [США Марко] Рубио, не ведется война против Венесуэлы и ее народа. Мы не оккупируем страну", - сказал Уолтц.

    Говоря о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его насильственном вывозе в США, американский дипломат отметил, что это была "правоохранительная операция".

    Майк Уолтц ООН Операция США в Венесуэле
    ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Vaşinqton Venesuelaya qarşı müharibə aparmır

    Последние новости

    21:40

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    21:38

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    21:31

    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом

    Внешняя политика
    21:30
    Фото

    Мадуро в суде отверг все обвинения и назвал себя "военнопленным" - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    21:29

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    21:27

    Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

    Внешняя политика
    21:25

    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    21:24

    Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

    Внешняя политика
    21:21

    Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

    Внешняя политика
    Лента новостей