Постпред США: Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы
Другие страны
- 05 января, 2026
- 20:42
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы.
Как передает Report, об этом он заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН.
"Как заявил [ранее] госсекретарь [США Марко] Рубио, не ведется война против Венесуэлы и ее народа. Мы не оккупируем страну", - сказал Уолтц.
Говоря о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его насильственном вывозе в США, американский дипломат отметил, что это была "правоохранительная операция".
Последние новости
21:40
Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзьяВ регионе
21:38
Президент: В мире больше нет того, что называется международным правомВнешняя политика
21:31
Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с ЗападомВнешняя политика
21:30
Фото
Мадуро в суде отверг все обвинения и назвал себя "военнопленным" - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
21:29
Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижениеВнешняя политика
21:27
Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с КитаемВнешняя политика
21:25
Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправкуВнешняя политика
21:24
Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-БлинкенаВнешняя политика
21:21