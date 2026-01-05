Постпред США: Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц утверждает, что Вашингтон не ведет войну против Венесуэлы.

Как передает Report, об этом он заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

"Как заявил [ранее] госсекретарь [США Марко] Рубио, не ведется война против Венесуэлы и ее народа. Мы не оккупируем страну", - сказал Уолтц.

Говоря о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его насильственном вывозе в США, американский дипломат отметил, что это была "правоохранительная операция".