ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам боевиков на юге Ливана
Другие страны
- 05 января, 2026
- 20:15
Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам "Хезболлы" и ХАМАС в Ливане.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Ранее представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адри заявил, что израильские военные планируют атаковать военную инфраструктуру ХАМАС в районах населенных пунктов Аннан и Аль-Манара, и призвал местных жителей к эвакуации.
Отмечается, что ранее израильская армия неоднократно публиковала подобные предупреждения перед ударами по объектам "Хезболлы" в Ливане, однако это первый случай, когда ЦАХАЛ публично предупредил о готовящихся ударах именно по объектам ХАМАС на территории Ливана.
