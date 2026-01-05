ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам боевиков на юге Ливана

Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам "Хезболлы" и ХАМАС в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ранее представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адри заявил, что израильские военные планируют атаковать военную инфраструктуру ХАМАС в районах населенных пунктов Аннан и Аль-Манара, и призвал местных жителей к эвакуации.

Отмечается, что ранее израильская армия неоднократно публиковала подобные предупреждения перед ударами по объектам "Хезболлы" в Ливане, однако это первый случай, когда ЦАХАЛ публично предупредил о готовящихся ударах именно по объектам ХАМАС на территории Ливана.