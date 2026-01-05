Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 19:57
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разделяет с президентом США Дональдом Трампом общую и неизменную позицию по недопущению восстановления ядерной программы Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, об этом он сказал, выступая в Кнессете.

    Говоря об Иране, премьер-министр заявил: "Мы с Трампом выразили твердую позицию - мы не позволим Ирану восстановить свою баллистическую ракетную промышленность и тем более не допустим возобновления его ядерной программы. Это общая позиция, которая остается неизменной".

    Также, по его словам, они солидарны в вопросах по разрешению конфликта в Газе.

    "Президент Трамп подчеркнул нашу общую приверженность разоружению ХАМАС и его демилитаризации, а также необходимость возвращения последнего заложника - израильского героя Рана Гуайли", - отметил Нетаньяху.

