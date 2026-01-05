Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разделяет с президентом США Дональдом Трампом общую и неизменную позицию по недопущению восстановления ядерной программы Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, об этом он сказал, выступая в Кнессете.

Говоря об Иране, премьер-министр заявил: "Мы с Трампом выразили твердую позицию - мы не позволим Ирану восстановить свою баллистическую ракетную промышленность и тем более не допустим возобновления его ядерной программы. Это общая позиция, которая остается неизменной".

Также, по его словам, они солидарны в вопросах по разрешению конфликта в Газе.

"Президент Трамп подчеркнул нашу общую приверженность разоружению ХАМАС и его демилитаризации, а также необходимость возвращения последнего заложника - израильского героя Рана Гуайли", - отметил Нетаньяху.