    AMEA-nın yubileyinə 21 ölkədən nümayəndə qatılacaq

    Elm və təhsil
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:12
    AMEA-nın yubileyinə 21 ölkədən nümayəndə qatılacaq

    AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş və noyabrın 4-də keçirilməsi yekun yubiley tədbirinə 21 ölkənin akademiyasından 42 nümayəndə qatılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA-nın prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli qurumun Rəyasət Heyətinin növbəti iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin günlərdə qonaqların da iştirakı ilə Akademiya Muzeyi açılacaq: "Həmçinin AMEA-nın Nadir Ağaclar Parkında ağacəkmə aksiyası, eləcə də "Yanardağ" Qoruğuna gəzinti təşkil olunacaq".

    İ.Həbibbəyli bildirib ki, noyabrın 5-də Türk dünyasının elmlər akademiyalarının iştirakı ilə görüş keçiriləcək və Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı təklif və tövsiyələr hazırlanacaq.

    AMEA İsa Həbibbəyli yubiley
    Foto
    Представители 21 страны примут участие в юбилее НАНА

