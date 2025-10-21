AMEA-nın yubileyinə 21 ölkədən nümayəndə qatılacaq
AMEA-nın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş və noyabrın 4-də keçirilməsi yekun yubiley tədbirinə 21 ölkənin akademiyasından 42 nümayəndə qatılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA-nın prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli qurumun Rəyasət Heyətinin növbəti iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, həmin günlərdə qonaqların da iştirakı ilə Akademiya Muzeyi açılacaq: "Həmçinin AMEA-nın Nadir Ağaclar Parkında ağacəkmə aksiyası, eləcə də "Yanardağ" Qoruğuna gəzinti təşkil olunacaq".
İ.Həbibbəyli bildirib ki, noyabrın 5-də Türk dünyasının elmlər akademiyalarının iştirakı ilə görüş keçiriləcək və Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi ilə bağlı təklif və tövsiyələr hazırlanacaq.
