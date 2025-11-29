Посол: Число азербайджанских студентов в Малайзии может удвоиться

В следующем учебном году свыше 100 азербайджанских студентов смогут получить высшее образование в Малайзии.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Мохд Риза на выставке в Баку, посвященной возможностям образования в Малайзии.

По его словам, азербайджанские абитуриенты уже подают заявки на 2026–2027 учебный год:

"В настоящее время более 50 азербайджанских студентов обучаются в различных государственных и частных университетах Малайзии. Это общий показатель за последние 3 года. В следующем учебном году мы ожидаем, что этот показатель удвоится".