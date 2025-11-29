Посол: Число азербайджанских студентов в Малайзии может удвоиться
Наука и образование
- 29 ноября, 2025
- 13:07
В следующем учебном году свыше 100 азербайджанских студентов смогут получить высшее образование в Малайзии.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Мохд Риза на выставке в Баку, посвященной возможностям образования в Малайзии.
По его словам, азербайджанские абитуриенты уже подают заявки на 2026–2027 учебный год:
"В настоящее время более 50 азербайджанских студентов обучаются в различных государственных и частных университетах Малайзии. Это общий показатель за последние 3 года. В следующем учебном году мы ожидаем, что этот показатель удвоится".
Последние новости
13:53
Фото
В Лачыне организована экскурсия для иностранных гостей из СНГКультура
13:43
Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастикиИндивидуальные
13:39
Фото
МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропортуВнутренняя политика
13:33
Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должностиДругие страны
13:26
Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дроновВ регионе
13:25
В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачностьЭкология
13:21
СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в СШАДругие страны
13:17
Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителейДругие страны
13:07