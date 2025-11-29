Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Посол: Число азербайджанских студентов в Малайзии может удвоиться

    Наука и образование
    • 29 ноября, 2025
    • 13:07
    Посол: Число азербайджанских студентов в Малайзии может удвоиться

    В следующем учебном году свыше 100 азербайджанских студентов смогут получить высшее образование в Малайзии.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Мохд Риза на выставке в Баку, посвященной возможностям образования в Малайзии.

    По его словам, азербайджанские абитуриенты уже подают заявки на 2026–2027 учебный год:

    "В настоящее время более 50 азербайджанских студентов обучаются в различных государственных и частных университетах Малайзии. Это общий показатель за последние 3 года. В следующем учебном году мы ожидаем, что этот показатель удвоится".

    Малайзия вузы студенты посол Ахмад Камризамил Мохд Риза выставка
    Səfir: Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq
    Ambassador: Number of Azerbaijani students in Malaysia may double
