    Elm və təhsil
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:12
    Səfir: Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq

    Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Malayziyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əhməd Kamrizamil Bin Məhd Rza deyib.

    O qeyd edib ki, azərbaycanlı tələbələr artıq 2026-2027-ci tədris ili üçün müraciət edirlər:

    "Hazırda 50-dən çox azərbaycanlı tələbə Malayziyanın müxtəlif dövlət və özəl universitetlərində təhsil alır. Bu son 3 ilin ümumi göstəricisidir. Amma bu sadəcə başlanğıc, Malayziyanın təhsil imkanlarının Azərbaycanda tanıdıldığı ilk dövr idi. Gələn tədris ilində bu rəqəmin ikiqat olacağını düşünürük".

