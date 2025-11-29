Səfir: Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq
Elm və təhsil
- 29 noyabr, 2025
- 12:12
Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Malayziyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əhməd Kamrizamil Bin Məhd Rza deyib.
O qeyd edib ki, azərbaycanlı tələbələr artıq 2026-2027-ci tədris ili üçün müraciət edirlər:
"Hazırda 50-dən çox azərbaycanlı tələbə Malayziyanın müxtəlif dövlət və özəl universitetlərində təhsil alır. Bu son 3 ilin ümumi göstəricisidir. Amma bu sadəcə başlanğıc, Malayziyanın təhsil imkanlarının Azərbaycanda tanıdıldığı ilk dövr idi. Gələn tədris ilində bu rəqəmin ikiqat olacağını düşünürük".
