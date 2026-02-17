Посол Беларуси встретился в Ханкенди с ректором Карабахского университета

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич посетил Ханкенди, где обсудил с ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым вопросы сотрудничества с белорусскими вузами.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети "Х".

"Посол Беларуси Дмитрий Пиневич в рамках визита в город Ханкенди посетил Карабахский университет и встретился с ректором Шахином Байрамовым. Обсуждены вопросы установления сотрудничества университета с белорусскими вузами", - говорится в сообщении.