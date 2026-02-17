Посол Беларуси встретился в Ханкенди с ректором Карабахского университета
Наука и образование
- 17 февраля, 2026
- 12:38
Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич посетил Ханкенди, где обсудил с ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым вопросы сотрудничества с белорусскими вузами.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в соцсети "Х".
"Посол Беларуси Дмитрий Пиневич в рамках визита в город Ханкенди посетил Карабахский университет и встретился с ректором Шахином Байрамовым. Обсуждены вопросы установления сотрудничества университета с белорусскими вузами", - говорится в сообщении.
Посол🇧🇾 Дмитрий Пиневич в рамках визита в г.Ханкенди посетил Карабахский университет и встретился с ректором Шахином Байрамовым. Обсуждены вопросы установления сотрудничества университета с 🇧🇾вузами. pic.twitter.com/SiuAXkFUVF— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) February 17, 2026
