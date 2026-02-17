İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Belarus səfiri Xankəndidə Qarabağ Universitetinin rektoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 12:50
    Belarus səfiri Xankəndidə Qarabağ Universitetinin rektoru ilə görüşüb

    Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Xankəndiyə səfəri çərçivəsində Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramovla ölkəsinin ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.

    "Belarus səfiri Dmitri Pineviç Xankəndi şəhərinə səfəri çərçivəsində Qarabağ Universitetində olub və rektor Şahin Bayramovla görüşüb. Universitetlə Belarusun ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığının qurulması məsələləri müzakirə edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Belarus Qarabağ Universiteti Dmitri Pineviç
    Посол Беларуси встретился в Ханкенди с ректором Карабахского университета
    Belarusian ambassador meets with rector of Karabakh University in Khankandi

    Son xəbərlər

    13:48

    "Qəbələ" Premyer Liqada keçirdiyi oyunlardakı hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb

    Futbol
    13:46
    Foto

    Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    13:45

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilib

    Daxili siyasət
    13:37

    Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    İdman
    13:36

    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Hadisə
    13:33

    Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib

    Region
    13:29

    Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcək

    Futbol
    13:22

    Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"

    Fərdi
    13:20

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti