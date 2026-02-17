Belarus səfiri Xankəndidə Qarabağ Universitetinin rektoru ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 17 fevral, 2026
- 12:50
Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç Xankəndiyə səfəri çərçivəsində Qarabağ Universitetinin rektoru Şahin Bayramovla ölkəsinin ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.
"Belarus səfiri Dmitri Pineviç Xankəndi şəhərinə səfəri çərçivəsində Qarabağ Universitetində olub və rektor Şahin Bayramovla görüşüb. Universitetlə Belarusun ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığının qurulması məsələləri müzakirə edilib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
13:48
"Qəbələ" Premyer Liqada keçirdiyi oyunlardakı hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıbFutbol
13:46
Foto
Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıbBiznes
13:45
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilibDaxili siyasət
13:37
Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirİdman
13:36
Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunubHadisə
13:33
Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilibRegion
13:29
Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcəkFutbol
13:22
Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"Fərdi
13:20