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    Первая ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на флоридский космодром после запуска корабля Dragon к МКС.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила осуществлявшая запуск компания SpaceX.

    "Первая ступень опустилась в воду. Но хорошая новость в том, что мы получили много данных, которые позволят понять, что произошло и улучшить ее надежность", — сообщил ведущий трансляции. Для запуска использовалась новая первая ступень, которая должна была совершить посадку на космодром близ места старта на мысе Канаверал.

    Владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. По его словам, первая ступень опустилась в воду неподалеку от побережья и не пострадала. "Похоже, не повреждена и передает данные. Отправлен корабль для ее извлечения (из воды)", — сообщил Маск.

    ***22:38

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С американского космодрома во Флориде была запущена ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблём Dragon.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе SpaceX

    Отмечается, что грузовой корабль Dragon должен доставить на Международную космическую станцию около 2,6 тонны груза.

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