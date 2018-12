Первая ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на флоридский космодром после запуска корабля Dragon к МКС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила осуществлявшая запуск компания SpaceX.

"Первая ступень опустилась в воду. Но хорошая новость в том, что мы получили много данных, которые позволят понять, что произошло и улучшить ее надежность", — сообщил ведущий трансляции. Для запуска использовалась новая первая ступень, которая должна была совершить посадку на космодром близ места старта на мысе Канаверал.

Владелец SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. По его словам, первая ступень опустилась в воду неподалеку от побережья и не пострадала. "Похоже, не повреждена и передает данные. Отправлен корабль для ее извлечения (из воды)", — сообщил Маск.

***22:38

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С американского космодрома во Флориде была запущена ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблём Dragon.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

Отмечается, что грузовой корабль Dragon должен доставить на Международную космическую станцию около 2,6 тонны груза.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7