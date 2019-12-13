Отдел образования: Учащиеся губинской школы продолжат обучение в ближайшем учебном заведении

В Губе произошел пожар в школе.

Об этом сообщили Report в районном отделе образования.

Отмечается, что 13 декабря в 14:15 на чердаке средней школы села Тюляр Губинского района произошел пожар. Руководство школы незамедлительно проинформировало Северное региональное отделение Государственной противопожарной службы МЧС.

Во время пожара более 20-ти учащихся вторых и третьих классов школы были эвакуированы, ни один из них не пострадал. В результате незамедлительных действий первый этаж школы был защищен от пожара.

Предусматривается привлечение учащихся данной школы к учебному процессу в ближайшей полной средней школе села Ашагы Тюлякяран.

Отметим, что в средней школе села Тюляр обучаются 100 учеников, работают 16 учителей и 8 технических работников.