Около 14 тыс. учеников, участвующих на последних выпускных экзаменах, получили "2" по родному языку

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала статистические показатели последних выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов средних общеобразовательных школ, которые состоялись 16 июня.

Как сообщили Report в ГКПС, среди учащихся 9-х классов по родному языку 40.14% (8 215 человек) получили "2", 41.08% (8 409 человек) - "3", по математике 40.25% (8 239 человек) получили "2", 37.11% (7 596 человек) - "3".

Среди учащихся 11-х классов по родному языку 32.43% (5 595 человек) получили "2", 36.81% (6 352 человека) - "3", по математике 35.03% (6 044 человека) получили "2", 32.50% (5608 человек) - "3", по иностранному языку 29.20% (4 964 человека) получили "2", 50.63% (8 606 человек) - "3", по химии 23.23% (59 человек) получили "2", 60.24% (153 человека) - "3".

Напомним, что на экзаменах для учащихся 9-х классов предусматривалось участие 21 191 учащегося, из них 717 человек не явились на экзамен, результаты 6 учеников были аннулированы из-за нарушения правил. На сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 20 468 учеников. 14 учеников показали максимальные результаты, набрав 60 баллов.

На экзаменах для учащихся 11-х классов предусматривалось участие 18 124 учеников, из них 868 не явились на экзамен, из-за нарушения правил были аннулированы результаты двух учеников. На сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 17 254 учащихся. 18 учеников показали максимальные результаты, набрав 90 баллов.