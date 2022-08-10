Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшее военное училище Внутренних войск

Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшее военное училище Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).

Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшее военное училище Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в конкурсе могут принять участие абитуриенты, прошедшие собеседование для поступления в Полицейскую академию МВД, сдавшие экзамен по третьей группе специальностей и набравшие более 300 баллов, но не прошедшие конкурс по результатам тестового экзамена.

Абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе, могут с 10 по 13 августа обратиться в Главное управление внутренних войск МВД (адрес: Баку., Бинагадинский район, ул. Г.Мусабекова, 4).